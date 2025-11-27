Более 200 фасадов МКД Подмосковья отремонтировали по заявкам жителей в ноябре

Управляющие организации обязаны регулярно осматривать многоквартирные дома и оперативно устранять выявленные дефекты. Так, с начала ноября УО под контролем министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области выполнили восстановление фасадов более чем в 200 многоквартирных домах. Работы проводились на основании обращений жителей, поступивших в единую диспетчерскую службу региона. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Внешний вид фасада — не только вопрос эстетики, но и важный фактор сохранности здания. Восстановление окрасочного слоя и облицовки предотвращает проникновение влаги, защищает строительные конструкции от разрушения и продлевает срок эксплуатации дома.

Среди адресов, где восстановили фасады:

г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д. 17;

г. Подольск, ул. Индустриальная, д. 12;

г. Балашиха, мкр. Дзержинского, д. 16;

г. Красногорск, п. Мечниково, д. 13.

Жителям достаточно сообщить о повреждениях в свою управляющую организацию или напрямую в Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО, чтобы инициировать ремонт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и «Добродела», и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.