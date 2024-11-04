сегодня в 20:09

Более 200 единиц техники вышли на уборку в Красногорске

Последствия снегопада сегодня с раннего утра ликвидировали в Красногорске: работа велась на всех территориях, начиная с дворовых и общественных пространств до дорог и проездов. Об этом сообщила пресс-службы администрации городского округа.

"В связи со снегопадом, в городском округе Красногорск объявлена полная мобилизация сил и средств для борьбы с последствиями непогоды", - прокомментировал глава городского округа Красногорск Дмитрий Владимирович Волков.

На уборку вышли более 200 единиц техники и свыше 1000 работников. В приоритетном порядке велась расчистка входных групп, пешеходных дорожек, остановочных павильонов, а также подходов к социальным объектам. Были задействованы комбинированные дорожные машины, тракторы, погрузчики, экскаваторы и автосамосвалы.

Дорожные и коммунальные службы остаются в режиме повышенной готовности для оперативного реагирования на изменения погоды.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.