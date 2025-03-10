Более 200 человек заключили договор обслуживания газового оборудования в Подмосковье

Через портал госуслуг Московской области поступило свыше 200 заявок на заключение договора на техническое обслуживание газового оборудования. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«На региональном портале можно не только подать заявку на заключение договора, но и подписать его прямо в онлайн-формате с помощью электронной цифровой подписи. Это значительно упрощает и ускоряет процесс получения газовых услуг, позволяя сэкономить время и сделать взаимодействие с газовой службой максимально комфортным», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Услуга «Заключение договора на техническое обслуживание газового оборудования» доступна жителям Подмосковья на региональном портале в разделе «Дом и ЖКХ» — «Операции с недвижимостью». Чтобы воспользоваться ею, необходимо авторизоваться на портале через ЕСИА и заполнить электронную форму.

В течение 10 рабочих дней договор поступит в личный кабинет заявителя. Подписать его можно с помощью Госключа. Если у пользователя нет электронной цифровой подписи, система предложит оформить ее прямо во время заполнения заявки.

Электронное заявление могут подать физические лица, которые являются собственниками либо нанимателями жилого дома или квартиры в многоквартирном доме.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.