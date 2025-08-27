Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 18:08

Более 200 аварийных деревьев ликвидировали в Подмосковье за лето

С начала летнего сезона специалисты коммунальных служб Московской области удалили более 200 сухостойных и аварийных деревьев во дворах региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Лидерами по объему работ стали городские округа:

Подольск — 42;

Фрязино — 17;

округ Пушкинский — 15.

Цель проводимых мероприятий — предотвратить падения деревьев во время неблагоприятных погодных условий. Внимание уделяется как аварийным, так и засохшим насаждениям, которые могут представлять угрозу для жителей.

Работы проводятся с использованием специальной техники — автовышек и лебедок. Профессионалы аккуратно фиксируют стволы и производят безопасный спил.

Контроль за проведением работ осуществляют инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Если в вашем дворе есть опасные деревья, то об этом нужно сообщить в территориальный отдел министерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.