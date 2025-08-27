Более 200 аварийных деревьев ликвидировали в Подмосковье за лето
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
С начала летнего сезона специалисты коммунальных служб Московской области удалили более 200 сухостойных и аварийных деревьев во дворах региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
Лидерами по объему работ стали городские округа:
- Подольск — 42;
- Фрязино — 17;
- округ Пушкинский — 15.
Цель проводимых мероприятий — предотвратить падения деревьев во время неблагоприятных погодных условий. Внимание уделяется как аварийным, так и засохшим насаждениям, которые могут представлять угрозу для жителей.
Работы проводятся с использованием специальной техники — автовышек и лебедок. Профессионалы аккуратно фиксируют стволы и производят безопасный спил.
Контроль за проведением работ осуществляют инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Если в вашем дворе есть опасные деревья, то об этом нужно сообщить в территориальный отдел министерства.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.