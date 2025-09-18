Более 20 задвижек заменили сотрудники «Мособлводоканала» за две недели

В рамках поручения министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилла Григорьева «Мособлводоканал» проводит плановые работы по модернизации сетей холодного водоснабжения. За последние две недели специалисты предприятия заменили 24 единицы запорной арматуры диаметром от 80 до 400 мм. на сетях холодного водоснабжения Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Исправная запорная арматура — ключевой элемент для бесперебойной работы зимой. Она позволяет быстро локализовать возможную протечку, отключив не весь район, а лишь небольшой участок сети. Это обеспечивает непрерывную работу объектов коммунальной инфраструктуры, которые зависят от подачи воды.

Сотрудники Мособлводоканала продолжают плановые работы по модернизации сетей. В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду также выполняются промывки резервуаров чистой воды и установка частотных преобразователей на насосах водозаборных узлов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что программа по подготовке к отопительному периоду продолжается и важно зафиксировать итоги за 2025 год.

«Зимой она (программа — ред.) тоже не останавливается, и очень важно отфиксировать успехи, результаты 2025 года и пролить свет на 2026-й. Поэтому прошу вас, коллеги, также подготовиться», — сказал Воробьев.