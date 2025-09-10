сегодня в 14:16

Более 20 тыс заявок на льготные путевки в лагеря оформили онлайн в Подмосковье

С начала года на портале госуслуг Московской области подано более 20 тысяч заявлений на получение путевки в детские лагеря. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи региона.

Бесплатная путевка предоставляется один раз в год детям льготной категории от 7 до 15 лет включительно.

Путевка в лагеря положена детям: из малообеспеченных или многодетных семей, оставшимся без попечения родителей, сиротам, с ограниченными возможностями здоровья, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Услуга «Отдых детей в каникулярное время» доступна на региональном портале в разделе «Соцподдержка» — «Организация отдыха». Чтобы получить путевку, необходимо авторизоваться на регпортале с помощью ЕСИА, заполнить электронную форму заявления и приложить обязательные документы.

В рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» жители Московской области могут получать онлайн услуги на региональном портале госуслуг. Нацпроект направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.