Более 20 тыс спецтехники в Москве украсили праздничными наклейками ко Дню города

К празднованию Дня города более 20 тысяч единиц специализированной техники, обслуживающей Москву, получили праздничное оформление. Специалисты украсили технику изображением, в том числе с надписью «Москва-878», сообщает Городское хозяйство Москвы .

Оформление включает в себя монохромные надписи и красочные изображения, центральным элементом которых стали надписи «Москва-878» и «День города».

Праздничные стикеры размещены на машинах, ежедневно обеспечивающих чистоту и порядок на улицах и в общественных местах, поддерживающих работу инженерных коммуникаций и создающих комфортную среду для жителей. Среди них — машины для уборки и полива, асфальтоукладчики, автовышки для очистки мостов и монументов, автомобили экстренных служб и прочая техника, необходимая для функционирования городского хозяйства.

В эти выходные, 13 и 14 сентября, Москва отмечает День города. Российской столице исполнилось 878 лет.

