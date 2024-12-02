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Более 20 случаев несанкционированных сбросов отходов зафиксировали камеры в Истре

В Истре в период с 31 октября по 10 ноября камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион» зафиксировали 20 случаев несанкционированных сбросов отходов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Система видеонаблюдения «Безопасный регион фиксирует номера транспортных средств, с которых был осуществлен сброс и автоматически в адрес собственника машины направляется штраф по упрощенной процедуре.

Размеры штрафов:

Для физических лиц — до 70 тысяч рублей;

Для должностных лиц — до 100 тысяч;

Для юрлиц — до 200 тысяч рублей».

Выбрасывать строительный мусор на контейнерную площадку запрещено. На сайте Минэкологии есть реестр легальных перевозчиков стройотходы.рф, куда каждый житель Подмосковья может зайти, посмотреть и выбрать понравившегося ему отходоперевозчика. Там же можно оставить заявку на вывоз. Мусор забирают, отвозят на переработку и утилизацию, а заказчику предоставляют акт об оказанных услугах.

Кроме того, на территории городского округа Истра установлены четыре контейнера под сбор стройотходов. Точки сбора находятся по адресам:

с. Павловская Слобода, ул. Ленина, д. 83А,

д. Юрьево, участок № 61а,

п. Октябрьской фабрики, д. 21,

п. Курсаково, д. 71.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.