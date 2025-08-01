Более 20 обращений рассмотрели в министерстве ЖКХ Подмосковья

Министерство ЖКХ Московской области провело прием граждан в областном правительстве, на котором заместители министра рассмотрели более 20 обращений, сообщает пресс-служба ведомства.

В центре внимания:

состояние подвалов, балконов, отмосток и фасадов;

модернизация инженерных коммуникаций;

корректировка сроков капремонта;

восстановление благоустройства после ремонтных работ на сетях.

Заявитель из Истры обратился по вопросу ненадлежащего состояния инженерных коммуникаций в доме. Игорь Тимофеев поручил управляющей организации провести обследование вводно-распределительных устройств в присутствии председателя совета многоквартирного дома, с оформлением акта, схем и фотофиксации.

Одним из рассмотренных вопросов стало состояние двухподъездного жилого дома 1969 года постройки с шиферной кровлей. Жители обратили внимание на состояние фасада, отмостки и кровли. Принято решение провести техническое обследование, по его результатам будет рассмотрена возможность переноса сроков капитального ремонта кровли и электросетей на 2026–2028 годы.

В ходе приема житель поселка Белоозерский городского округа Воскресенск сообщил о слабом напоре воды. Александр Семенов поручил администрации выехать на место и оценить состояние местного водозаборного узла. Заявитель из Дмитрова обратился по вопросу работы очистных сооружений. Объект уже проходит процедуру включения в госпрограмму Московской области.

«Важно, чтобы при решении вопросов работал режим эскалации. Если заявитель обращается в Правительство, значит есть недоработки или недостаточное информирование о проводимых мерах на муниципальном уровне. Одна из наших ключевых задач совместно с главами и замглавами — обеспечить максимальную прозрачность и осведомленность жителей о выполнении дорожных карт и ходе работ по модернизации объектов ЖКХ», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Все обращения — на контроле у ведомства. Поручения даны подведоственным организациям, подрядчикам и профильным службам. Решения будут приняты с учетом технического состояния объектов и реальных потребностей жителей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.