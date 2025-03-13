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Более 20 незаконных подключений к водоотведению выявили в Истре

В первом квартале 2025 года инспекцией ВКХ МУП «Истринская теплосеть» было выявлено более 20 объектов, незаконно присоединенных к муниципальным сетям водоотведения на территории д. Талицы, муниципального округа Истра без заключения договоров. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Инспекторы ВКХ МУП «Истринская теплосеть» регулярно проводят мероприятия по выявлению незаконных подключений на территории муниципального округа Истра.

Самовольное подключение к системам водоснабжения и водоотведения — это грубое нарушение законодательства. Такие нарушители ставят под угрозу всю систему коммунальной инфраструктуры в округе.

Есть пара веских аргументов, к чему приводят незаконные подключения:

нарушители наносят ущерб всей системе водоснабжения/водоотведения, создавая повышенную нагрузку на сети;

в сточных водах могут содержаться запрещенные вещества, приводящие к загрязнению окружающей среды;

незаконные потребители уклоняются от оплаты коммунальных услуг, перекладывая расходы на добросовестных абонентов.

Какие последствия грозят нарушителям

отключение от сетей на основании ст. 21 ФЗ-416 «О водоснабжении и водоотведении» и п. 63, 64 правил холодного водоснабжения и водоотведения (ПП РФ № 644).

взыскание неосновательного обогащения — начисление платы за пользование водоснабжением/водоотведением по расчету пропускной способности трубы согласно ПП РФ № 776, где ежедневная плата за незаконное пользование водоотведением составляет до 52 654 рублей. За незаконное пользование водоснабжением — до 11 529 рублей в сутки.

административная ответственность — наложение штрафов в соответствии с КоАП РФ.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.