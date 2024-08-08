Более 20 нарушений сброса отходов в контейнеры выявили камеры в Одинцове за июль

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области продолжает работу по борьбе с несанкционированной утилизацией отходов на контейнерных площадках региона. Поймать нарушителей помогает система видеофиксации «Безопасный регион». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В июле на территории городского округа Одинцово наибольшее число нарушений было зафиксировано в поселках ВНИИССОК и Часцы. За сброс строительного и другого бытового мусора водителям были выписаны штрафы на сумму 260 тыс. рублей.

Камеры видеонаблюдения фиксируют госномер автомобиля, а после владельцу транспортного средства выписывают штраф по упрощенной процедуре. Для граждан он составляет до 70 тыс. рублей, для должностных лиц — до 100 тыс. рублей, а для юридических — до 200 тыс. рублей.

Жителям региона напоминают о том, что утилизировать мусор нужно в населенном пункте, в котором вы живете. Для этого необходимо заключить договор на вывоз бытовых отходов.

Также правильная утилизация бытовых отходов позволяет предотвращать образование несанкционированных свалок и мусорных навалов на контейнерных площадках.

Ранее глава региона Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье благодаря технологиям есть возможность фиксировать эконарушения, наказывать злоумышленников и изымать транспортные средства, с которых сбрасывается строймусор.

«Мы были инициаторами в вопросах фотовидеофиксации, и президент нас поддержал. Смысл заключается в том, что раньше мы могли только остановить машину с мусором, чтобы проверить. Но разве все машины проверишь? Отсюда и возникали несанкционированные свалки, которые раздражали всех», — сказал Воробьев.