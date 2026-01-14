сегодня в 17:29

Более 2 тысяч специалистов ЖКХ Подмосковья прошли повышение квалификации в 2025 году

В 2025 году 2 196 сотрудников ресурсоснабжающих организаций Московской области прошли обучение в учебно-курсовом комбинате, подведомственном министерству ЖКХ региона, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В 2025 году в учебно-курсовом комбинате, подведомственном министерству ЖКХ Московской области, обучение прошли 2 196 сотрудников ресурсоснабжающих организаций региона.

Особое внимание в программах повышения квалификации уделялось вопросам безопасности труда. Среди наиболее востребованных курсов были обучение по безопасности работ при воздействии вредных и опасных производственных факторов, оказанию первой помощи пострадавшим и правильному использованию средств индивидуальной защиты.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что кадровая отрасль ЖКХ становится ключевым объектом трансформаций. По его словам, внедрение цифровых технологий и клиентоцентричного подхода позволяет готовить универсальных специалистов, способных решать сложные задачи с учетом современных стандартов.

Кроме того, комбинат организовал бесплатное профессиональное обучение для 711 сотрудников предприятий. В рамках программы они освоили востребованные специальности, такие как слесарь АВР, оператор котельной и машинист насосных установок.

Дополнительную информацию о программах и подаче заявок на обучение можно найти на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье готовится масштабная программа по трансформации сферы ЖКХ и ресурсоснабжающих организаций.

«Мы проводим большую работу по трансформации, аудиту ресурсоснабжающих организаций. Мы готовим заметную программу по всему, что касается сервиса, ремонта и обслуживания», — сказал Воробьев.