Более 2 тыс умных датчиков установили на объектах водоснабжения в Подмосковье

В Московской области продолжается модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. Сейчас на системах централизованного водоснабжения региона работают датчики давления и температуры, которые в режиме реального времени следят за работой водозаборных узлов и водонасосных станций. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

С начала года водозаборные узлы и водопроводные насосные станции региона уже оснастили 2 035 и 125 системами мониторинга соответственно.

«Внедрение систем цифрового мониторинга — одно из ключевых направлений трансформации наших РСО. Датчики позволяют перейти от реагирования на сигналы жителей к прогнозированию аварийности. По ним оперативные дежурные и аналитики ЖКХ-Центра выявляют снижение давление или температуры еще до начала поступления обращений. Такой механизм на 40% сокращает срок выявления утечек, объем потерь воды и трудозатраты на ликвидацию внештатных ситуаций. Работа продолжается — в следующем году планируем оснастить большинство объектов», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Так, датчики установлены на объектах в Воскресенске, Волоколамском, Дмитровском, Долгопрудном, Егорьевске, Раменском, Реутове, Ступино и других.

Число датчиков на каждом ВЗУ или ВНС варьируется от количества насосов, электронных задвижек, скважин и трубопроводов.

Дополнительно с начала года на системах водоснабжения проведена работа по установке 161 частотного преобразователя. Они позволят исключить резкие скачки давления, снизить потребление электроэнергии и обеспечить равномерую подачу ресурса в дома жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.