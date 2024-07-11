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Более 2 тыс трансформаторных подстанций Подмосковья модернизируют в 2024 г

Комитет Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству провел выездное заседание в Люберцах. Депутаты совместно с представителями профильного министерства, органов МСУ и электросетевых организаций осмотрели распределительные трансформаторные подстанции города, а также обсудили подготовку объектов электроэнергетики к отопительному сезону 2024–2025 годов. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Как рассказал председатель комитета Игорь Коханый, всего на территории Московской области 47 тыс. трансформаторных подстанций и 151 тыс. км электрических сетей.

«В 2024 году запланированы ремонт и модернизация 2 106 трансформаторных подстанций, замена 815 км провода воздушных линий электропередач, замена 7 392 опорных линий электропередач и расчистка 5 871 га трасс», — рассказал Игорь Коханый.

В рамках инвестиционной программы Московской области в текущем году запланировано:

Установка 30 реклоузеров;

Установка 10 дугогасящих реакторов;

Реконструкция (строительство) 223 км ЛЭП и 151 трансформаторной подстанции;

Замена 31 км головных участков кабельных линий и 200 км проводов на СИП.

«На территории региона создано 882 бригады по ликвидации чрезвычайных ситуаций в системе электроснабжения — это 3 360 человек и 2 500 единиц спецтехники. Все бригады оснащены необходимым оборудованием и материалами, а персонал обеспечен зимней спецодеждой, инструментом, средствами индивидуальной защиты для работы в период низких температур», — подытожил депутат.

Министерство энергетики, функционирующее в Московской области, реализует программу повышения надежности электроснабжения потребителей. Работы по данной программе в 2024 году затронут 33 городских округа. В нее вошел 381 электрообъект строительства, ремонта и реконструкции. Всего запланировано заменить 658 опор и 97 км проводов линий электропередачи, реконструировать 24,6 ЛЭП 0,4/6/10 кВ и построить почти 50 км ЛЭП.