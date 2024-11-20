Более 2 тыс нарушений в содержании территорий Подмосковья выявили благодаря ИИ

«Умные автомобили» министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области только за неделю выявили и направили для устранения в ответственные организации региона более 2 тыс. замечаний в содержании территорий. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Больше всего дефектов обнаружено в городских округах: Химки, Одинцово, Серпухов, Пушкино и Солнечногорск.

Только за неделю сумма штрафов за нарушение содержания территорий составила 4 млн рублей.

Как устраняют выявленные нарушения:

После привлечения к ответственности профильным службам устанавливается срок выполнения работ;

Инспекторский состав министерства проводит обследование на предмет устранения замечаний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.