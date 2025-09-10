Более 2 млн куб м отходов транспортировали регоператоры Подмосковья за лето
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
За летний период региональные операторы Воскресенского и Алексинского кластеров перевезли более 2,3 млн куб м отходов, собранных с территорий городских и муниципальных округов Люберцы, Жуковский, Бронницы, Воскресенск, Солнечногорск, Клин, Химки, Раменского, Егорьевска и Шатуры. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Для обеспечения регулярного вывоза отходов, задействованы свыше 260 единиц специализированной техники: мусоровозов, бункеровозов и ломовозов. Все машины оснащены современной навигационной системой ГЛОНАСС, благодаря которой диспетчерская служба контролирует перемещение каждой единицы транспорта с максимальной точностью.
График уборки соблюдается четко, однако проблемы возникают из-за неправильной парковки автомобилей рядом с контейнерами, затрудняя доступ мусоровоза к площадке. Такие случаи оперативно фиксируются диспетчерами и передаются ответственным лицам для устранения препятствий.
Правильное обращение с отходами крайне важно для поддержания чистоты наших дворов и улиц.
Жителям Подмосковья напомнили о правилах сортировки отходов:
- Серые контейнеры предназначены для смешанного мусора (остатков еды, упаковки).
- Синие контейнеры используются для раздельного сбора вторсырья (бумаги, пластика, металла, стекла).
- Отдельно установлены бункеры для крупногабаритных отходов (старой мебели, бытовой техники, строительных обломков).
Также обращаем внимание жителей, что ветки деревьев, строительные отходы и автомобильные покрышки нельзя выбрасывать в стандартные контейнеры для бытового мусора. Вывоз таких специфических отходов осуществляется отдельно лицензированными компаниями.
Подробнее ознакомиться с информацией о правилах использования контейнеров для отходов в Подмосковье можно на сайте министерства.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.
«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.