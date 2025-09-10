Более 2 млн куб м отходов транспортировали регоператоры Подмосковья за лето

За летний период региональные операторы Воскресенского и Алексинского кластеров перевезли более 2,3 млн куб м отходов, собранных с территорий городских и муниципальных округов Люберцы, Жуковский, Бронницы, Воскресенск, Солнечногорск, Клин, Химки, Раменского, Егорьевска и Шатуры. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Для обеспечения регулярного вывоза отходов, задействованы свыше 260 единиц специализированной техники: мусоровозов, бункеровозов и ломовозов. Все машины оснащены современной навигационной системой ГЛОНАСС, благодаря которой диспетчерская служба контролирует перемещение каждой единицы транспорта с максимальной точностью.

График уборки соблюдается четко, однако проблемы возникают из-за неправильной парковки автомобилей рядом с контейнерами, затрудняя доступ мусоровоза к площадке. Такие случаи оперативно фиксируются диспетчерами и передаются ответственным лицам для устранения препятствий.

Правильное обращение с отходами крайне важно для поддержания чистоты наших дворов и улиц.

Жителям Подмосковья напомнили о правилах сортировки отходов:

Серые контейнеры предназначены для смешанного мусора (остатков еды, упаковки).

Синие контейнеры используются для раздельного сбора вторсырья (бумаги, пластика, металла, стекла).

Отдельно установлены бункеры для крупногабаритных отходов (старой мебели, бытовой техники, строительных обломков).

Также обращаем внимание жителей, что ветки деревьев, строительные отходы и автомобильные покрышки нельзя выбрасывать в стандартные контейнеры для бытового мусора. Вывоз таких специфических отходов осуществляется отдельно лицензированными компаниями.

Подробнее ознакомиться с информацией о правилах использования контейнеров для отходов в Подмосковье можно на сайте министерства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.