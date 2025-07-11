Более 19 тыс скамеек отремонтировали в Подмосковье с начала года

Специалисты коммунальных служб под контролем инспекторов министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области проводят ремонт и покраску таких элементов. В первую очередь, внимание уделяется скамейкам. Так, с начала текущего года отремонтировали свыше 19 тыс. скамеек в регионе, сообщает пресс-служба ведомства.

Элементы благоустройства — скамейки, беседки, конструкции зон отдых дополняют городскую среду или дворовую территорию, а также активно используются жителями.

Округа-лидеры по количеству проведенных ремонтных работ:

Серпухов — 1 391;

Луховицы — 1 354;

округ Пушкинский — 916.

При обнаружении нарушений в части содержания скамеек сообщайте об этом в территориальный отдел министерства.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.