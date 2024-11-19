Более 180 подъездов отремонтируют в Королеве до конца 2024 года

Всего на территории Королева 1 274 многоквартирных домов и 4 111 подъездов. Управление всеми домами осуществляет три городские управляющие организации, 16 частных и 80 ТСЖ и ЖСК. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

За проведение ремонтных работ в подъезде отвечает управляющая организация. Это очень важный вопрос, который требуют внимания и активных действий. Стоит отметить, что в рамках собственных производственных планов в этом году управляющими организациями запланирован ремонт в 153 подъездах. По государственной программе отремонтировано 30 мест общего пользования.

В рамках проекта в подъездах отремонтируют входные группы, обновят пол, стены и потолки, заменят почтовые ящики, установят урны для макулатуры и осветительные приборы, где необходимо — установят новые окна. Активное участие в ремонте принимают жители. Они сами выбирают цветовую гамму, элементы оформления и даже материалы.

Ремонт подъездов в Королеве проводят каждый год. В 2023 году в рамках государственной программы обновили 34. В 2025 году запланировано отремонтировать 64 подъезда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.