Более 1,8 тыс нарушений на стройплощадках Подмосковья выявила нейросеть

Искусственный интеллект контролирует безопасность и ускоряет стройки Подмосковья. Он уже помог выявить более 1,8 тыс. нарушений на региональных стройплощадках — от забытых касок до первых признаков пожара. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

Нейросеть анализирует видеопоток с 271 камеры наружного наблюдения на стройплощадках и распознает 22 класса данных с точностью 95%. При обнаружении проблемы система автоматически ставит задачу для ее устранения. Реакция на угрозы занимает всего 60 секунд — раньше на это уходило 30 минут.

В Подмосковье 60% всех стройплощадок уже под контролем искусственного интеллекта. Благодаря внедрению ИИ-контроля в Подмосковье более 150 объектов сданы без задержек в 2024–2025 гг.

Подробнее изучить эту и другие ИИ-практики Московской области, а также подать заявку на их пилотирование в свою деятельность можно на портале «Цифровой регион».

Внедрение и содействие в разработке технологий искусственного интеллекта отвечает целям национального проекта «Экономика данных».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.