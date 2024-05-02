Более 1,8 млрд руб может уйти на модернизацию теплоснабжения в Ленинском округе

Масштабная модернизация теплоснабжающего хозяйства пройдет в Ленинском округе. На эти цели может понадобиться сумма в размере более 1,8 млрд рублей. В решении штаба по модернизации объектов теплоснабжающего комплекса Подмосковья зафиксированы мероприятия, которые планируется включить в краткосрочную и долгосрочную программу. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

В 2024 году до начала следующего отопительного периода специалисты планируют выполнить капремонт трех участков тепловых сетей в Ленинском округе. Также в этом году запланировано строительство участков тепловых сетей от магистральной тепловой сети мкр. 6 до тепловых сетей по ул. Березовая, дом № 3.

В 2024–2027 гг. работы на сетях будут продолжаться — планируется, в частности, отремонтировать магистральную теплотрассу от ТК-16 у школы № 4 до ТК у ЦТП 6А. Помимо этого, теплоэнергетики планируют реализовать реконструкцию нескольких котельных: в пос. Суханово, пос. Измайлово, пос. Развилка.

В мае–июне текущего года на тепловых сетях будут выполнены гидравлические испытания, по результатам которых будет принято решение о необходимости включения дополнительных мероприятий по ремонту сетей в госпрограмму.

Помимо этого, прорабатывается вопрос реконструкции центральных тепловых пунктов округа. Реконструкции могут подвергнуться 23 ЦТП Ленинского округа.

«Программа, которую мы разработали и уже приступили к ее реализации, разбита на 2 блока: краткосрочные мероприятия, которые будут реализованы в 2024 году — это 158 мероприятий (часть из них была предусмотрена в госпрограмме), и 101 мероприятие — новое (по результатам работы Штаба). Общий объем краткосрочной программы — это 36 котельных, из которых 5 новых появится в этом году, 31 будет отремонтирована, реконструирована, а также 189 км теплосетей, включенных в программу. Кроме того, предварительно планируем включить еще 310 км теплосетей, уточним по протяженности после опрессовки. Второй блок — долгосрочный. Программа включает в себя 706 мероприятий до 2029 года, из них 469 — по результатам работы штаба. 201 мероприятие начинаем реализовывать уже в этом году. Это 108 новых котельных, почти 300 км сетей. В 2025 году обратимся к федералам, чтобы выделили средства по нами утвержденной программе в рамках федерального проекта модернизации коммунальной инфраструктуры», — заявил Хромушин.

Он также отметил, что проводится большая работа по диспетчеризации котельных.

«По диспетчеризации котельных у нас достаточно хорошая динамика, сегодня на карте „Мониторинг теплоснабжения“ уже отображено 109 котельных. Практически все муниципалитеты подготовили графики диспетчеризации, чтобы на всех 2,8 тыс. котельных региона к началу отопительного сезона мы видели основные параметры — температуру, давление и т. д.», — добавил Хромушин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.