Более 170 площадок для размещения грузовых контейнеров проверили в Подмосковье

В целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, усиления охраны общественного порядка и общественной безопасности в июле на территории Московской области утверждены новые правила размещения грузовых контейнеров. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Инспекторский состав министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области совместно с коллегами из ГУ МВД России по Московской области, ГУ МЧС России по Московской области, Минэкологии Подмосковья, Минининвеста региона и администраций округов проводят еженедельные рейды в муниципалитетах.

«Работу проводим с начала июля. Уже проверено более 170 площадок, план — 218. Планируем завершить все в течение текущей недели. На 146 площадках выявлены нарушения содержания грузовых контейнеров. Правообладателям земельных участков выданы предостережения на устранение всех выявленных нарушений. Повторные рейды по указанным объектам будут проведены по истечение 30 дней», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Одними из основных требований мест размещения грузовых контейнеров являются:

наличие заключенного договора на обращение с твердыми коммунальными отходами;

площадка должна быть оборудована системой фото и видеофиксации;

площадка должна быть обеспечена складским помещением, освещением, ливневками, КПП с забором.

В случае несоблюдения указанных правил к нарушителям будут приниматься меры административного воздействия по ст. 3.6 КоАП МО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на территории Подмосковья работают 3 очень крупных контейнерных терминала, которые называют сухими портами. Они очень важны для ориентированного на экспорт бизнеса.

«У нас 3 самых больших сухих порта. Это контейнерные терминалы, которые имеют большую возможность и еще больший потенциал хотят развить, чтобы отправлять на экспорт все то, что представляет интерес в Китае и в других странах», — сказал Воробьев.