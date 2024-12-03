Более 1,7 тыс домов газифицировали в Ступине по программе соцгазификации

На совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева обсудили реализацию проекта социальной газификации. Особое внимание уделено догазификации СНТ, которая начнется в 2025 году по инициативе президента. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Проведена соцгазификация в 77 населенных пунктах округа. В декабре приступим к строительно-монтажным работам в д. Назарово, д. Горки, д. Сумароково», — рассказал глава округа Сергей Мужальских.

По словам руководителя муниципалитета, с начала реализации проекта рассмотрено свыше 5 000 заявок ступинцев на проведение работ по соцгазификации. Заключено почти 3 500 договоров.

Построено свыше 162 км газораспределительных сетей, газифицировано более 1 700 домов. Ведется строительство газопроводов к с. Иван-Теремец, с. Воскресенки, д. Дубечино, с. Старое, п. Новоеганово, п. Новоселки.

Подробно ознакомиться с программой газификации можно на mosoblgaz.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.