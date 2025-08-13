Более 160 тыс куб отходов вывез на переработку Каширский регоператор за неделю

С 6 по 10 августа команда Каширского регионального оператора и транспортной компании-подрядчика «Эколайф» успешно отправили на переработку более 160 тыс. кв. м отходов, что на 2,4 тыс. кубометров больше прошлых показателей. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

В зону обслуживания Каширского регоператора входят следующие округа: Дзержинский, Домодедово, Зарайск, Кашира, Коломна, Котельники, Ленинский, Луховицы, Лыткарино, Серебряные пруды, Ступино.

Из общего объема вывезенных отходов:

более 110 тыс. кубометров — твердые коммунальные отходы;

более 6 тыс. кубометров — отходы от раздельного сбора;

более 34 тыс. кубометров — крупногабаритные отходы;

более 1,6 тыс. кубометров — отходы, образовавшиеся в результате уборки территорий;

более 6 тыс. кубометров — отходы, размещенные в несанкционированных местах.

Своевременный вывоз отходов обеспечивает чистоту и порядок на обслуживаемых территориях. Это позволяет поддерживать экологическое благополучие региона и создавать комфортные условия проживания для населения. Качественное оказания услуги регоператором гарантирует отсутствие негативных последствий для окружающей среды и здоровья жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.