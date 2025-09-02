Более 160 тыс куб м отходов вывез на переработку Каширский регоператор за неделю

С 25 по 31 августа команда Каширского регионального оператора успешно отправила на переработку 161 456 куб. метрво отходов. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

В зону обслуживания Каширского регоператора входят следующие округа: Домодедово, Зарайск, Кашира, Коломна, Котельники, Ленинский, Луховицы, Лыткарино, Серебряные пруды, Ступино.

Из общего объема вывезенных отходов:

более 115 тыс. куб. м — твердые коммунальные отходы;

более 6 тыс. куб. м — отходы от раздельного сбора;

более 30 тыс. куб. м — крупногабаритные отходы;

более 1,3 тыс. куб. м — отходы, образовавшиеся в результате уборки территорий;

более 7 тыс. куб. м — отходы, размещенные в несанкционированных местах.

Своевременный вывоз отходов обеспечивает чистоту и порядок на обслуживаемых территориях. Это позволяет поддерживать экологическое благополучие региона и создавать комфортные условия проживания для населения.

Качественное оказание услуги регоператором гарантирует отсутствие негативных последствий для окружающей среды и здоровья жителей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.