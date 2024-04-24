Более 16 тыс жителей Яхромы обеспечат чистой водой благодаря реконструкции ВЗУ

Главгосстройнадзор Подмосковья провел профилактический визит на водозаборный узел № 1 в городе Яхрома Дмитровского округа, где идет реконструкция. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Работы проводятся в рамках реализации госпрограммы Московской области «Чистая вода».

В ходе реконструкции, которая стартовала в марте 2023 года, будет проведен ряд работ. Вместо старых зданий и сооружений построят новую насосную станцию второго подъема с административным блоком площадью 315 кв. метров, павильон скважины — 22 кв. метров, резервуар чистой воды — 150 кв. метров. Здесь также построят здание станции обезжелезивания воды площадью 296,5 кв. метров.

На сегодняшний день инспекторы фиксируют 42% строительной готовности объекта. Сейчас на площадке ведутся земляные работы и гидроизоляция. По проекту завершить реконструкцию должны в 2025 году.

По завершении работ чистой водой будут обеспечены 16 297 человек — это жители северной части города Яхрома.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.