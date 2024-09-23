Более 1,6 тыс подъездов отремонтировали в Подмосковье с начала года

Подъезды многоквартирных домов требуют регулярного внимания и периодического ремонта. Это необходимо для поддержания комфортных условий и обеспечения безопасности жильцов. Так, с начала года в Подмосковье отремонтировали более 1,6 тыс. подъездов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Текущий ремонт включает косметические работы, такие как покраска стен, восстановление или установка новых поручней, почтовых ящиков, замена или ремонт приборов освещения, а так же оконных проемов.

Обязанность поддерживать достойное состояние мест общего пользования лежит на управляющих организациях, которые производят осмотр помещений и проводят необходимые ремонтные работы.

В ведомстве отметили, что если в подъезде возникла необходимость провести ремонт — следует обратиться в свою управляющую организацию или единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.