Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 18:09

Более 1,6 тыс дефектов в содержании территорий устранено в Подмосковье за неделю

Благодаря искусственному интеллекту за неделю во дворах Московской области было выявлено более 1,7 тыс. фактов наличия смета и мусора, 95% от всех выявленных нарушений было устранено. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Остальные недочеты на данный момент находятся в работе у ответственных служб.

Лидеры по количеству дефектов, выявленных камерами «Безопасного региона»:

Красногорск;

Подольск;

Люберцы;

Мытищи;

Балашиха.

В ведомстве отметили, что все недочеты оперативно направляются балансодержателям территорий.

Благодаря цифровой системе обмена данными удается решить все вопросы быстро в рабочем режиме. Качество исполнения задач по итогу контролируют инспекторы ведомства.

Сообщить о некачественном выполнении работ службами коммунальной сферы можно в территориальные отделы министерства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.