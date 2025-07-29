Более 157 тыс куб м отходов вывез на переработку Каширский регоператор за неделю
Фото - © Источник: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
С 21 по 27 июля команда Каширского регионального оператора и транспортной компании-подрядчика «Эколайф» успешно отправили на переработку более 157 тыс. куб. метров отходов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
В зону обслуживания Каширского регоператора входят следующие округа: Дзержинский, Домодедово, Зарайск, Кашира, Коломна, Котельники, Ленинский, Луховицы, Лыткарино, Серебряные пруды, Ступино.
Из общего объема вывезенных отходов:
- более 110 тыс. куб. м — твердые коммунальные отходы;
- более 6,9 тыс. куб. м — отходы от раздельного сбора;
- более 34 тыс. куб. м — крупногабаритные отходы;
- более 1,7 тыс. куб. м — отходы, образовавшиеся в результате уборки территорий;
- более 4 тыс. куб. м — отходы, размещенные в несанкционированных местах.
Своевременный вывоз отходов с контейнерных площадок имеет огромное значение для комфортной жизни и благополучия населения.
По вопросам обращения с отходами жители всегда могут обратиться в свою УО либо напрямую к регоператору.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.
«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.
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