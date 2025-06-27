Более 156 тыс куб м отходов вывез на переработку Каширский регоператор за неделю

За прошедшую неделю команда Каширского регионального оператора и транспортной компании-подрядчика «Эколайф» вывезли на переработку более 156 тыс. кубометров отходов с обслуживаемых территорий. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

В зону обслуживания Каширского регоператора входят следующие округа: Дзержинский, Домодедово, Зарайск, Кашира, Коломна, Котельники, Ленинский, Луховицы, Лыткарино, Серебряные пруды, Ступино.

Общий объем вывезенных отходов:

109 616, 42 куб. м — ТКО;

6 781, 29 куб. м — РСО;

33 144, 17 куб. м — КГО;

2 164, 6 куб. м — отходы, образовавшиеся в результате уборки территорий;

4 561, 09 куб. м — отходы, размещенные в несанкционированных местах.

Своевременный вывоз отходов обеспечивает бесперебойную работы системы обращения с отходами в регионе, а главное, обеспечивает комфорт жителей.

По вопросам вывоза отходов вы вправе обратиться в офисы региональных операторов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.