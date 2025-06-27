Более 156 тыс куб м отходов вывез на переработку Каширский регоператор за неделю
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
За прошедшую неделю команда Каширского регионального оператора и транспортной компании-подрядчика «Эколайф» вывезли на переработку более 156 тыс. кубометров отходов с обслуживаемых территорий. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
В зону обслуживания Каширского регоператора входят следующие округа: Дзержинский, Домодедово, Зарайск, Кашира, Коломна, Котельники, Ленинский, Луховицы, Лыткарино, Серебряные пруды, Ступино.
Общий объем вывезенных отходов:
- 109 616, 42 куб. м — ТКО;
- 6 781, 29 куб. м — РСО;
- 33 144, 17 куб. м — КГО;
- 2 164, 6 куб. м — отходы, образовавшиеся в результате уборки территорий;
- 4 561, 09 куб. м — отходы, размещенные в несанкционированных местах.
Своевременный вывоз отходов обеспечивает бесперебойную работы системы обращения с отходами в регионе, а главное, обеспечивает комфорт жителей.
По вопросам вывоза отходов вы вправе обратиться в офисы региональных операторов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.
«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.