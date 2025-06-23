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Более 150 жителей Подмосковья посетили семинары по вопросам ЖКХ

За неделю в Московской области прошло восемь семинаров, посвященных просвещению в области жилищно-коммунального хозяйства. Мероприятия посетили свыше 150 жителей, среди которых и участники клуба «Активное долголетие». Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Занятия прошли в формате интерактивных лекций, где каждый желающий мог высказать мнение и задать интересующие вопросы.

Что изучили участники:

функции договора управления многоквартирным домом и его наполнение;

порядок формирования совета МКД и его полномочия;

способы оптимизации затрат на содержание общего имущества дома.

В рамках образовательных семинаров всем участникам выдаются подарочные комплекты с полезными информационными материалами.

С графиком и адресами проведения занятий можно ознакомиться на сайте.

Обучающий проект организован министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области и Ассоциацией председателей советов многоквартирных домов региона.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.