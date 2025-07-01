Более 15 тыс звонков от жителей Подмосковья принял робот Женя по вопросам отключения воды

Голосовой помощник ЖКХ Московской области робот Женя проконсультировал жителей региона по вопросам отключения воды 15 тысяч раз. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Женя работает с ноября 2023 года и уже обработал свыше 292 тыс. звонков, помог создать более 133 тыс. заявок в ЕДС, сделал более 225 тыс. обзвонов. С начала 2025 года в 53% случаев робот самостоятельно отрабатывает обращения без перевода на оператора.

Робот Женя круглосуточно отвечает жителям региона по ключевым вопросам ЖКХ по номеру 122 доб. 4.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.