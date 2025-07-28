Более 15 тыс вандальных граффити устранили в Подмосковье с начала года

Специалисты коммунальных служб Московской области продолжают ликвидировать вандальные надписи с объектов благоустройства во дворах, а также с фасадов и в подъездах многоквартирных домов. Так, с июня устранено уже более 15 тыс. несанкционированных граффити. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

В ТОП-3 муниципалитетов по итогам выполненных работ вошли:

Подольск — более 1,6 тыс.;

Балашиха — более 1,5 тыс.;

Мытищи — порядка 1,2 тыс.

Незаконное творчество на фасадах МКД, заборах или игровых комплексах инспекторскому составу министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области помогают выявлять камеры системы «Безопасный регион». Кроме того, работа по устранению нарушений в регионе ведется по обращениям жителей.

Все заявки оперативно отрабатывают сотрудники управляющих организаций, обслуживающие конкретный дом и придомовую территорию. Качество работ контролирует инспекторский состав ведомств.

Напомним жителям, за незаконное размещение граффити предусмотрен штраф до 40 тыс. рублей по статье 214 УК РФ. Призываем граждан бережно относиться к общедомовому имуществу.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.

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