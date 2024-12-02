Более 1,5 тыс роторов выдано на нужды коммунальных служб Подмосковья
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
На нужды коммунальных служб Подмосковья в этом году было закуплено более 1 500 единиц ручных роторов. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Больше всего средств малой механизации выдано:
- Подольску — 50;
- Лобне — 49;
- Богородскому — 48.
Все роторы были произведены на заводах в Смоленской и Нижегородской областях. Они в полном объеме доставлены в муниципальные бюджетные учреждения Московской области.
Также отраслевыми специалистами министерства совместно с коллегами из других регионов были разработаны обучающие видеоролики по сборке и надлежащему использованию роторов в зимний период. Все рекомендации доведены до сотрудников коммунальных служб муниципалитетов.
Кроме того, городскими округами самостоятельно было приобретено порядка 900 роторов.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.
«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.