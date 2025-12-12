Более 1,5 тыс проб отобрал и проанализировал «Мособлводоканал» за две недели декабря

Ежедневный контроль состояния водных ресурсов играет ключевую роль в обеспечении здоровья населения Московской области. Специалисты «Мособлводоканала» проводят систематический мониторинг питьевой и сточной воды, проверяя их качество и безопасность, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Только за первую половину декабря специалисты взяли 1 572 пробы воды, из которых:

1 058 — питьевой воды,

514 — сточной.

Каждая проба подвергается глубокому анализу, включающему проверку физико-химических характеристик, бактериологических показателей и температуры жидкости.

Почему важен постоянный контроль

Регулярный мониторинг позволяет вовремя выявить возможные отклонения в составе воды и оперативно скорректировать процессы ее очистки. Это обеспечивает надежную защиту населения от возможных рисков, связанных с состоянием водного ресурса.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.