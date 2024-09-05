Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 14:56

Более 15 тыс коммунальщиков задействовали в Подмосковье для покоса травы летом

В Подмосковье коммунальными службами произведен покос на 16 672 объектах за летний период. Для выполнения работ было привлечено порядка 15 тыс. сотрудников, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Больше всего окошено участков: в Сергиево-Посадском округе (996), Балашихе (864), Орехово-Зуеве (653).

Работы производятся в зависимости от местности ручным способом с помощью косилок или механизировано с использованием навесного оборудования на тракторах МТЗ.

Покос — необходимый элемент благоустройства:

не допускает размножение вредителей в высокой траве;

минимизирует аллергические реакции, которые вызывают сорняки;

высокая трава накапливает в разы больше пыли и мусора;

неокошенный газон больше склонен к высыханию и легко воспламеняется.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.