Более 15 тыс коммунальщиков задействовали в Подмосковье для покоса травы летом
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
В Подмосковье коммунальными службами произведен покос на 16 672 объектах за летний период. Для выполнения работ было привлечено порядка 15 тыс. сотрудников, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Больше всего окошено участков: в Сергиево-Посадском округе (996), Балашихе (864), Орехово-Зуеве (653).
Работы производятся в зависимости от местности ручным способом с помощью косилок или механизировано с использованием навесного оборудования на тракторах МТЗ.
Покос — необходимый элемент благоустройства:
- не допускает размножение вредителей в высокой траве;
- минимизирует аллергические реакции, которые вызывают сорняки;
- высокая трава накапливает в разы больше пыли и мусора;
- неокошенный газон больше склонен к высыханию и легко воспламеняется.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.
«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.