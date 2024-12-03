Более 1,5 тыс договоров заключено в Балашихе в рамках социальной газификации

1 533 договора заключено в Балашихе в рамках социальной газификации, из них уже 1 196 полностью исполнены. Об этом стало известно по итогам оперативного совещания, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Еще одна тема ВСК — реализация программы «Социальная газификация». Для Балашихи эта программа важна и актуальна — у нас 12 деревень, есть частный сектор внутри города. Все территории включены в президентскую программу догазификации. На сегодняшний день в Балашихе в рамках соцгазификации заключено 1 533 договора, 1 196 из которых уже полностью исполнены — в домах есть газ», — сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с членами правительства и главами муниципалитетов сообщил, что в Подмосковье план газификации выполнен в полном объеме.

По словам губернатора, голубое топливо получили еще около 43 тысяч жителей.