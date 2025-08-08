Более 145 тыс нелегальных волоконно-оптических линий связи выявили в Подмосковье

С начала года специалисты «Россети Московский регион» выявили 145 663 нелегальных проводов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), размещенных на опорах линий электропередачи компании. Об этом сообщает пресс-служба Миэнергетики Подмосковья.

Захламленность опорных сооружений незаконными проводами не только мешает проведению плановых и восстановительных работ, но и создает угрозу стабильной работе электросетевого оборудования. Нелегально смонтированные ВОЛС могут привести к аварийным ситуациям с обесточиванием потребителей.

Размещая свои линии связи на опорах линий электропередачи без разрешения «Россети Московский регион», провайдеры нарушают ФЗ «О связи», а также п. 19 постановления правительства РФ от 22 ноября 2022 г. № 2106 «О порядке недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи», согласно которым специальные объекты инфраструктуры используются для размещения сетей электросвязи на основании договора пользователя инфраструктуры с ее владельцем.

Факты незаконного монтажа ВОЛС выявляются энергетиками в рамках регулярных обходов линий электропередачи. После чего производится документирование факта незаконного размещения сетей связи, а работники компании организуют претензионную работу, предлагая операторам связи заключить договор и оплатить незаконное пользование. В противном случае юристы компании вынуждены обратиться в суд. С начала 2025 года в судебном порядке взысканы денежные средства по более чем 20 делам в пользу «Россети Московский регион».

Операторам связи, чтобы избежать неприятных последствий самим и защитить своих клиентов от внезапного исчезновения интернета в результате демонтажа незаконных ВОЛС, следует начать работать легально, своевременно заключив договор на размещение своих сетей связи с «Россети Московский регион». Это не только избавит от правовых рисков, но и создаст стабильные условия для развития бизнеса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье вместе с Москвой и федеральным министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и соответствующей модернизацией распределяющих сетей.

По словам губернатора, и в прошлом году, и сейчас в регионе электропотребление растет и бьет все рекорды.