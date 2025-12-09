Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

сегодня в 18:41

Более 140 тыс куб м отходов вывез на переработку Каширский регоператор за неделю

За первую неделю декабря команда Каширского регионального оператора и транспортной компании-подрядчика «Эколайф» отправили на переработку 146 908 куб. м отходов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Напомним, в зону обслуживания Каширского регоператора входят следующие территории: Дзержинский, Домодедово, Зарайск, Кашира, Коломна, Котельники, Ленинский, Луховицы, Лыткарино, Серебряные пруды, Ступино, Подольск, Серпухов, Чехов.

Из общего объема вывезенных отходов:

более 114 тыс. куб. м — твердые коммунальные отходы;

более 6 тыс. куб. м — отходы от раздельного сбора;

более 22 тыс. куб. м — крупногабаритные отходы;

более 1 тыс. куб. м — отходы, образовавшиеся в результате уборки территорий;

более 2.4 тыс. куб. м — отходы, размещенные в несанкционированных местах.

Своевременный вывоз отходов способствуют улучшению экологической обстановки региона и повышению уровня чистоты населенных пунктов. Работа продолжается в плановом режиме, обеспечивая стабильное функционирование системы обращения с отходами в зоне ответственности регоператора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.