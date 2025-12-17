Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

сегодня в 15:38

Более 140 тыс куб м отходов вывез на переработку Каширский регоператор за неделю

Региональный оператор по обращению с ТКО отправил на переработку свыше 143 тыс. куб. м отходов за прошедшую неделю с территорий Каширского кластера, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

В зону обслуживания Каширского регоператора входят следующие территории: Дзержинский, Домодедово, Зарайск, Кашира, Коломна, Котельники, Ленинский, Луховицы, Лыткарино, Серебряные пруды, Ступино, Подольск, Серпухов, Чехов.

Из общего объема вывезенных отходов:

более 112 тыс. куб. м — твердые коммунальные отходы;

более 5,7 тыс. куб. м — отходы от раздельного сбора;

более 22 тыс. куб. м — крупногабаритные отходы;

более 700 куб. м — отходы, образовавшиеся в результате уборки территорий;

более 2 тыс. куб. м — отходы, размещенные в несанкционированных местах.

Важно отметить, что крупногабаритные отходы, такие как мебель, бытовая техника, сантехника и строительный мусор от текущего ремонта, нужно размещать на специально оборудованных контейнерных площадках, чтобы обеспечить их правильную и безопасную утилизацию.

По вопросам вывоза отходов вы вправе обратиться в офисы региональных операторов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.