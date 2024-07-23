Более 1,4 тыс жителей Егорьевска получают субсидии по оплате ЖКУ

Субсидия на оплату жилищно-коммунальных платежей — это мера социальной поддержки, которая помогает жителям преодолеть трудную жизненную ситуацию. По информации социальной защиты, за июль получателями субсидии в г. о. Егорьевск стали свыше 1400 жителей, что составило свыше 2,5 млн рублей, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

Размер субсидии рассчитывается для каждого жителя индивидуально и зависит от дохода гражданина и его расходов на оплату помещения и коммунальных услуг: субсидии назначаются, если расходы превышают 22% от совокупного дохода семьи. Важным условием предоставления услуги является регистрация по месту жительства в Московской области.

«Доходы для назначения жилищной субсидии предоставляются за 6 месяцев, предшествующих месяцу перед месяцем подачи заявления. Например, при подаче заявления в августе будет учитываться доход с января по июнь включительно», — добавила начальник социальной защиты Ольга Лузянина.

Субсидия жителям назначается проактивно (беззаявительно), но жителям, доход которых включает алименты, пенсию силовых ведомств, стипендию, необходимо обращаться за услугой на портал госуслуг Московской области.

Дополнительную информацию о мерах социальной поддержки можно узнать по телефону 122, далее 6 или в чат-боте «Соцуслуги Подмосковья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил продолжить работу по переводу региональных и федеральных услуг в цифровой формат.

Глава региона отметил, что смысл цифровизации заключается в том, чтобы человек получал услуги, не выходя из своего офиса или квартиры.