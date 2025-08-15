Более 1,4 тыс засоров мусоропроводов устранили УК Подмосковья за полгода

С января по июль по заявкам жителей в Единую диспетчерскую службу управляющие организации устранили свыше 1,4 тыс. засоров в многоквартирных домах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Процесс устранения засоров производится разными методами в зависимости от сложности ситуации. В непростых случаях вскрываются стенки мусоропровода с последующей очисткой и восстановлением конструкции. Управляющие организации выполняют работы как собственными силами, так и с привлечением специализированных организаций.

Для предотвращения засоров жителям следует соблюдать основные правила пользования мусоропроводом:

использовать мусорные пакеты;

перед сбросом убедиться, что мусор свободно помещается в загрузочный клапан;

запрещается утилизировать крупногабаритные и строительные отходы в мусоропровод;

исключить сброс тлеющих или горящих предметов;

запрещается сбрасывать опасные отходы — ртутьсодержащие лампы, батарейки, автомобильные отходы, лекарства.

При обнаружении засора мусоропровода жителям рекомендуется обращаться в свою управляющую организацию или Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.