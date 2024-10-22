Более 13 тыс жителей Подмосковья подписаны на чат об отключениях «Мособлэнерго»

Свыше 13 тыс. жителей Подмосковья подписались на чат-бот «Мособлэнерго» по плановым отключениям. Сервис по адресному извещению о предстоящих ограничениях электроснабжения в мессенджере Telegram запущен летом прошлого года. Пользоваться им может любой потребитель Московской области, который получает электроснабжение от сетей компании. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

«Мособлэнерго» уделяет большое внимание оперативному информированию населения. Компания одной из первых среди электросетевых предприятий в России запустила в работу чат-бот в Telegram. Подписаться на него можно по ссылке или через поиск по чатам в Telegram. Также можно подключиться через QR-код, размещенный на официальном сайте «Мособлэнерго» в разделе «Плановые работы».

Перед подключением к рассылке сообщений о планирующихся отключениях электроэнергии чат-бот «Мособлэнерго» предлагает пользователям Telegram проверить входит ли интересующий их адрес в зону обслуживания компании. Если населенный пункт, улица и дом обслуживается электросетевым предприятием, то чат-бот предложит подписаться на рассылку уведомлений. Сообщения о плановых отключениях чат-бот присылает заранее — в 18:00 на завтрашний и последующие дни.

Кроме того, в 2024 году «Мособлэнерго» запустило сервис информирования населения в неплановых отключениях энергоснабжения.

Получить актуальную информацию о временных ограничениях электроснабжения, связанных с технологическими нарушениями в сетях, можно в разделе «Потребителям» в специальной вкладке «Отключения электроэнергии», а также в группе «Мособлэнерго» в Telegram.

При наличии внеплановых отключений на странице отображаются сведения о городском округе, населенном пункте и улицах, потребителей которых затронуло отключение, дата и время отключения, а также прогнозируемое время включения. По завершению восстановительных работ и при нормальном режиме работы сети сведения об отключениях отсутствуют.

Таким образом, «Мособлэнерго» обеспечивает своим потребителям возможность быть в курсе текущей ситуации при помощи современных технологий, достаточно подписаться на чат-бот или обратиться на сайт компании.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.