Более 1,3 млн жителей Подмосковья выбрали электронные счета за ЖКУ

Более 1 млн 300 тыс. жителей Подмосковья отказались от бумажных квитанций и перешли на получение электронных счетов от «МосОблЕИРЦ». Этот шаг способствует не только удобству пользователей, но и защите окружающей среды, позволяя сократить использование бумаги и предотвратить образование отходов. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Мминистр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский подчеркнул важность этой инициативы.

«Цифровые сервисы расчетного центра Подмосковья — это не просто удобство, но и реальная возможность внести вклад в сохранение природы. МосОблЕИРЦ не только предлагает отказ от бумажных счетов и оплату без комиссии, но и мотивирует граждан участвовать в акциях, где можно выиграть призы за подписку на электронные счета», — отметил министр

С момента запуска проекта МосОблЕИРЦ выпустил почти 10 млн электронных счетов, что позволило сохранить более сотни деревьев и избежать накопления тонн мусора.

Присоединиться к этой экологической инициативе можно, подписавшись на доставку электронных счетов через личный кабинет на сайте МосОблЕИРЦ или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн». Для этого нужно выбрать опцию «Получать платежные документы в электронном виде» и указать адрес электронной почты.

Подробная информация об акции «Переходи на электронный счет с выгодой!» доступна на сайте МосОблЕИРЦ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил продолжить работу по переводу региональных и федеральных услуг в цифровой формат.

Глава региона отметил, что смысл цифровизации заключается в том, чтобы человек получал услуги, не выходя из своего офиса или квартиры.