Более 1,3 млн жителей Подмосковья перешли на электронные коммунальные счета

Более 1,3 млн жителей Подмосковья подписались на электронный платежный документ МосОблЕИРЦ и отказались от доставки бумажных квитанций, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Электронный счет надежнее и доступней бумажного, он не потеряется, не помнется, своевременно придет на электронную почту и надежно сохранится в личном кабинете. Электронная квитанция — точная копия бумажной, содержит ту же самую информацию по начислениям и расчетам.

Подписаться на электронный счет — проще простого. Для этого необходимо зайти в личный кабинет МосОблЕИРЦ на сайте или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ онлайн» в разделе «Платежи» в настройках и выбрать опцию «Получать платежные документы в электронном виде», и уже в следующем месяце коммунальный счет придет на электронную почту.

Оплатить счет без банковской комиссии можно в два клика:

в личном кабинете,

в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»,

прямо из электронной почты.

До конца года у каждого клиента МосОблЕИРЦ есть шанс выиграть 1 500 рублей за подписку на электронный счет. Подробнее — на сайте МосОблЕИРЦ в разделе «Акции».

Больше полезной информации о расчетах за ЖКУ — на портале Твой Домовой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.