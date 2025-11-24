Более 122 тыс приборов учета электроэнергии установили в Подмосковье в 2025 году

С начала года энергетические компании «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» установили и заменили 122 418 приборов учета электроэнергии на объектах, присоединенных к сетям на территории Московской области. Масштабная модернизация направлена на повышение эффективности и точности учета энергопотребления, сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

Наибольший объем работ на сегодняшний день выполнен в городском округе Серпухов, где с января по октябрь специалисты смонтировали 2 021 интеллектуальный прибор учета.

«Интеллектуальные приборы учета в автоматическом режиме передают данные о потреблении электроэнергии в режиме реального времени, что исключает для потребителей необходимость самостоятельного снятия и передачи показаний. Для обеспечения дистанционного сбора информации энергетики создают сеть базовых станций, каждая из которых способна охватывать тысячи узлов учета в радиусе нескольких километров», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Бесплатная замена приборов учета с последующим вводом в эксплуатацию осуществляется компаниями по заявлению потребителя в случаях, предусмотренных законодательством: истечение межповерочного интервала или срока эксплуатации, выход прибора из строя или его утрата. Обязанность по бесплатной установке или замене прибора учета со стороны «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» возникает при наличии у потребителя договора энергоснабжения и присоединения к сетям компании.

Работы проводятся в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ. С 1 июля 2020 года на сетевые организации возложена обязанность по установке и обслуживанию приборов учета, установленных в частных домовладениях и отдельно стоящих нежилых зданиях. В свою очередь гарантирующие поставщики отвечают за бесплатную установку и замену счетчиков в многоквартирных домах.

Работа по оснащению Московской области интеллектуальными приборами учета ведется энергетиками на постоянной основе во всех городских округах региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что создание центра управления ЖКХ стало возможно благодаря высокому уровню цифровизации. Свой вклад внесла и модернизация аварийной службы.

«Центр ЖКХ, который мы создали здесь, в центре управления регионом, — это команда, которая отвечает за энергоснабжение: «Россети МР», «Мособлэнерго», это все, что касается тепла и водоснабжения. Создание такого центра стало возможным благодаря достаточно высокому и еще идущему процессу цифровизации», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.