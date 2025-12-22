Более 120 тыс человек работают в энергохозяйстве Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил энергетиков с профессиональным праздником, отметив, что на сегодняшний день в штате столичного энергохозяйства состоят свыше 120 тыс. человек.

«От лица москвичей благодарю за красивые и безопасные улицы, за тепло и свет в квартирах и офисах, за бесперебойную работу транспорта, за нашу комфортную жизнь в огромном мегаполисе. Здоровья, успехов и легких рабочих смен!», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Каждый год мегаполис потребляет более 43 млрд кВт/ч. Это сопоставимо с потреблением целой Венгрии. Кроме того, столица является одной из самых освещенных городов мира. Энергетические мощности Москвы — одни из самых передовых в России.

Нагрузка на энергосистему города постоянно увеличивается, поэтому специалисты регулярно обновляют и совершенствуют ее. За последние годы в этом направлении достигнуты значительные успехи.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.