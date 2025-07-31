Более 120 раз выехали подмосковные эксперты в ходе восстановления дома в Мариуполе

Специалисты управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области, провели свыше 120 выездов для контроля работ по восстановлению дома на бульваре Меотиды в Мариуполе. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Здание серьезно пострадало в результате боевых действий, стены на верхних этажах обрушились, часть квартир и подъезды сгорели.

Что проверяли эксперты в ходе выездов:

соблюдение технологических процессов и очередность этапов строительства;

использование качественных стройматериалов и соответствующего оборудования;

выявление возможных недостатков и обеспечение своевременного исправления выявленных проблем;

мониторинг соблюдения требований охраны труда и правил безопасной эксплуатации стройплощадок.

По итогам в специализированную цифровую систему заносится фотоматериалы, процент готовности, контрольные сроки выполнения работ, акт и предписание при выявлении нарушений и другие данные.

Под контролем специалистов подмосковные строители восстановили архитектурный облик дома.

Ремонтные работы велись при координации Минстроя России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.