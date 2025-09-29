Более 120 единиц спецтехники будут чистить зимой улицы Щелкова от снега

В городском округе Щелково проверили готовность специальной техники МБУ «Служба благоустройства и содержания территорий» к предстоящему зимнему сезону. Готовность спецмашин оценивал специалист Главного управления содержанием территории Московской области. Он осмотрел каждую машину и проверил техническое состояние и наличие необходимого оборудования, сообщает пресс-служба администрации округа.

Техническое оснащение службы составляют 121 единица техники. Это тракторы, грейдеры, самосвалы и другая специальная техника. Машины убирают мусор, поливают и моют дороги, очищают их от снега, рассыпают песок и антигололедные материалы.

Некоторые машины имеют летнюю и зимнюю оснастку. Перед наступлением зимы всю технику «переоденут» — снимут ненужные приспособления и оснастят необходимым зимним оборудованием.

«Мы снимаем с трактора бочку, снимаем флейты, на место флейт ставим отвал, сзади — рюмка. Туда засыпается соль, и происходит разброс по площади при прохождении техники», — рассказал Илья Сачков, заместитель директора по транспорту МБУ «Служба благоустройства и содержания территорий.

Флейты на тракторах — это приспособление для полива асфальта водой. Зимой они ни к чему, поэтому их заменяют отвалом или ковшом для уборки снега. А рюмкой специалисты называют разбрасыватель противогололедных реагентов и песко-соляных смесей. А пока вся техника, успешно прошедшая осмотр и проверку, вернулась на улицы округа, чтобы продолжить уборку опавших листьев и очистку дорог от скопившейся грязи.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.