Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

сегодня в 19:01

Более 120 баков для сбора ТКО обновил Каширский регоператор за неделю

Команда Каширского регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами провела работу по замене баков на контейнерных площадках в рамках обслуживаемых территорий. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Всего за прошедшую неделю было установлено и заменено 120 емкости, из них:

76 баков для твердых коммунальных отходов;

39 баков для раздельного сбора;

5 бункеров для крупногабаритных отходов.

Например, емкости установили в городском округе Кашира, д. Корыстово, п. Маслово, в г. о. Луховицы, п. Врачово-Горки.

Напомним, в зону обслуживания регоператора входят следующие округа: Домодедово, Зарайск, Кашира, Коломна, Котельники, Ленинский, Луховицы, Лыткарино, Серебряные пруды, Ступино, Подольск, Серпухов, Чехов.

Помимо этого, специалисты продолжают мероприятия по дезинфекции баков. Соответствующая работа выполнена в городских и муниципальных округах Ленинский, Кашира, Ступино, Зарайск, Коломна, Серебряные Пруды, Луховицы. Всего обработано 458 емкостей.

Своевременный ремонт и замена вышедших из строя баков, а также обеспечение чистоты и порядка на контейнерных площадках способствует улучшению качества жизни населения, повышению уровня благоустройства городской среды и соблюдению санитарно-эпидемиологических требований.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 37 муниципалитетах 358 площадок складов с контейнерами находятся в неподобающем состоянии.

«В Богородском 71 гектар, на который нужно обратить внимание: там расположены контейнеры. Ленинский тоже чемпион — 63 гектара. Лобня — 38 гектаров этой деятельности. Домодедово — 23», — сказал Воробьев.