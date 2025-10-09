Более 1,2 тыс ненужных вещей вывезли жители Подмосковья с начала года
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
На территории Московской области для удобства граждан работает специальный сервис по вывозу крупногабаритного мусора. Заказать услугу можно на региональном портале Госуслуг, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Сервис удобен и прост. Вещи вывезут прямо из вашего дома.
Так, с начала текущего года с помощью электронной услуги было утилизировано уже более 1,2 тыс. единиц самых разных бытовых отходов:
- мебель — 298;
- крупные бытовые приборы — 294;
- стиральная машина — 117;
- электроника — 50;
- двери — порядка 50;
- матрасы — 63;
- ванна — 44;
- пианино — 20;
- макулатура — 5.
Воспользоваться услугой очень просто. При оформлении заявки на портале пользователю нужно выбрать предмет для вывоза, затем необходимо указать адрес, выбрать дату и время, а также указать свой контактный телефон.
Далее специалисты свяжутся с заявителем для уточнения деталей.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.
«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.